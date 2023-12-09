'Kedilerin babası' 700 kediye mama taşıyor

Üniversite eğitimi için Kıbrıs´ta yaşayan ve ailesinin yanına gelen Yağmur Köken de kedileri çok sevdiğini söyleyerek, "İnsanın içi ısınıyor bu durumu görünce. Ben de beslemeye çalışıyordum üniversiteye gitmeden önce. Hüseyin Karaağaç'ı daha önce görmüştüm ama ilk defa bu kadar kalabalık kediyle bir arada gördüm" dedi.