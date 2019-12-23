23 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki bir okulun bahçesinde 3 ay önce hasta halde bulunan kediyi öğrenci ve öğretmenler besliyor.
AA'nın haberine göre Bağlar Arif Eminoğlu İlkokulunun bahçesinde bitkin halde bulunan kedi, okul yönetimi tarafından tedavisi yaptırıldıktan sonra yeniden okul bahçesine getirildi. Öğretmen ve öğrencilerin Boziş adını verdikleri kediyi sahiplenmesi üzerine bahçeye kulübe yapıldı.
Öğrencilerin okulda bulunmadığı zamanlarda kulübesinde barınan Boziş, derslerde, teneffüslerde ve öğle aralarında hem öğrenciler hem de öğretmenlerden ilgi görüyor.
Derslerde sıraların üzerine çıkan kimi zaman da masa aralarında gezinen kedi, ders dışında öğrencilerle okul koridorunda ve bahçede oynuyor.
"OKULUMUZU RENKLENDİRDİ"
Okul müdürü Meral Bozokalfa, bakımı ve beslenmesi, öğrenci ve öğretmenlerin sorumluluğunda olan kedinin, kısa sürede okulun maskotu haline geldiğini söyledi.
Bu sayede öğrencilerin sokak hayvanlarına bakışının değiştiğini vurgulayan Bozokalfa, "Boziş okulumuza yaklaşık 3 ay önce geldi, çok hastaydı. Tedavisini yaptırdık. Sınıflarımıza giriyor, ders dinliyor. Çocuklar onu çok sevdi, o da çocukları çok sevdi. Okulumuzu renklendirdi. Öğrenciler evden mama, süt, peynir getirip veriyor. Zil sesiyle koridorları geziyor. Temizlik yapıldığı zaman merdivenlere basmıyor. Ders aralarında odamın kapısı açık olduğu için gelip koltukta oturuyor. Zil çaldığı zaman da sınıfa gidip ders dinliyor" diye konuştu.
"KEDİ SINIFTAYKEN ÇOK MUTLU OLUYORUM"
Öğrencilerden Mina Kıran da kediyi çok sevdiğini belirterek, "Sokakta bulduğumuzda hastaydı. Bahçeye getirdik, önce onu besledik. Bahçede ona sıcak bir yuva yaptık. Ne zaman hasta olsa veterinere götürüyoruz. Kedi sınıftayken çok mutlu oluyorum. Birlikte ders dinliyoruz" dedi.
Öğrenci Dilvin Narlayan ise evden kediye süt ve mama getirdiğini anlatarak, "Kedi beni görünce hemen masama çıkıyor, beni çok seviyor, ben de onu çok seviyorum" diye konuştu.
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