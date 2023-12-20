Keçiörengücü: 1 - Bandırmaspor: 3 MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Keçiörengücü sahasında ağırladığı Bandırmaspor'a 3-1 yenildi.
Ligin iddialı ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor, Ankara Keçiörengücü'ne konuk oldu.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Teksüt Bandırmaspor puanını 29'a yükseltti. Galibiyet hasreti 5 maçaç çıkan Ankara Keçiörengücü ise 19 puanda kaldı.
Karşılaşmada ev sahibi takımın golünü Erkam Develi kaydetti. İstanbul ekibinin gollerini ise Moussa Djitte ve Metehan Mimaroğlu (2) attı.
Ankara Keçiörengücü'nden Kevin Mayi 84. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Ankara Keçiörengücü: 1 - Teksüt Bandırmaspor: 3
Stat: Aktepe
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Gökmen Baltacı, Muhammet Ali Doğan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Erkam Reşmen, Haşim Arda Sarman (Dk. 78 Mayi), Arda Hilmi Şengül, Muharrem Cinan, Şahverdi Çetin (Dk. 69 Özer Özdemir), Erkam Develi, Melih İnan, Bardhi (Dk. 78 Koray Kılınç), Camara (Dk. 69 Mara), Dembele
Teksüt Bandırmaspor: Akın Alkan, Harris, Mexer, Sergen Piçinciol, Mücahit Albayrak, Levent Ayçiçek (Dk. 90+3 Rahmetullah Berişbek), Mehmet Özcan, Soukou (Dk. 66 Mustafa Çeçenoğlu), Doğan Can Davas (Dk. 66 Metehan Mimaroğlu), Jozefzoon (Dk. 85 Taha Batuhan Yayıkcı), Djitte
Goller: Dk. 40 Erkam Develi (Ankara Keçiörengücü), Dk. 50 Djitte, Dk. 70 ve 75 Metehan Mimaroğlu (Teksüt Bandırmaspor)
Kırmızı Kart: Dk. 84 Mayi (Ankara Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk. 29 Mustafa Çeçenoğlu (Yedek kulübesinde), Dk. 84 Sergen Piçinciol (Teksüt Bandırmaspor), Dk. 45+1 Şahverdi Çetin, Dk. 78 Özer Özdemir (Ankara Keçiörengücü)