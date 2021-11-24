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Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz! - Magazin haberleri

Keanu Reeves: Winona Ryder ile 29 yıldır Tanrı'nın gözünde evliyiz!

Kanadalı aktör Keanu Reeves, 1992'de yer aldığı 'Dracula' ve rol arkadaşı Winona Ryder ile ilgili yaptığı açıklama ile hayranlarını şaşırttı. Reeves, filmdeki bir sahne için "Bütün evlilik törenini gerçek bir rahiple yaptık. Tanrı'nın gözünde evliyiz!" ifadelerini kullandı

24.11.2021 - 11:40 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Hollywod'un en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen ve yardımsever kişiliğiyle de tanınan ünlü oyuncu Keanu Reeves, başrolünde yer aldığı 'Dracula' filmi hakkında yıllar sonra bir itirafta bulundu.

  • Esquiere Dergisi'ne konuşan Reeves, 1992 yapımlı filmde senaryo gereği rol arkadaşı Winona Ryder ile evlenmesi gerektiğini ifade etti. 57 yaşındaki aktör, yönetmen Francis Ford Coppola'nın o sahnede gerçek bir rahip kullandığını ve nikah töreninin de tamamen gerçek hayattakine uygun olarak yapıldığını anlattı.

  • "WINONA EVLİ OLDUĞUMUZU SÖYLÜYOR"

    Keanu Reeves, "Winona ve Coppola, evli olduğumuzu söylüyor. Sanırım Tanrı'nın gözünde evliyiz!" ifadelerini kullandı.

  • "GERÇEK HAYATTA EVLİYİZ!"

    Winona Ryder da 2018 yılında Entertainment Weekly dergisine verdiği bir röportajda, nikah sahnesinin Los Angeles'ta bir Yunan Ortodoks Kilisesi'nde gerçek bir rahiple çekildiğini belirtmişti. Ryder, "Dracula filminde evlendik. Yemin ederim gerçek hayatta evliyiz! Francis (Ford Coppola) o sahnede gerçek bir rahip kullandı." demişti.

  • İLİŞKİLERİ EVLİLİK YOLUNDA

    Özel hayatını gözlerden uzak tutan Keanu Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı iddia edilmişti. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini bu yıl içerisinde evlilikle taçlandıracağı konuşuluyor.

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