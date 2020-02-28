28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye'nin önemli mobilya üretim merkezlerinden, 2 bin imalatçının faaliyet gösterdiği Bursa'nın İnegöl ilçesinde firmalar mağazalardan gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.
İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan, 2018-2019 yıllarında iç pazarda istedikleri satışları yapamadıklarını söyledi.
Ayhan, 2020'nin ilk iş gününde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan mobilyadaki yüzde 10'luk KDV indiriminin yansımalarından mutluluk duyduklarını anlattı.
İnegöl'de 800'ün üzerinde mobilya mağazası bulunduğunu belirten Ayhan, şöyle devam etti:
"İlçemizde özellikle hafta sonları mobilya mağazalarında yoğunluk yaşanıyor. Mağazaların önünde araba konulacak yer olmuyor. Çevre il ve ilçelerin yanı sıra yurt dışından bile gelenleri görüyoruz. İnegöl'de bireysel mobilya mağazalarının yanı sıra mobilya üzerine kurulu 3 alışveriş merkezi var. Vatandaşlar bu alışveriş merkezlerini gezerek daha çok çeşidi bir arada bulabiliyor. İnegöl bir mobilya merkezi haline geldi."
"DÜĞÜNCÜLER 3 AY ÖNCEDEN GEZMEYE BAŞLIYOR"
Ayhan, İnegöl'de her keseye uygun mobilya çeşidinin satışa sunulduğunu dile getirdi.
Evindeki mobilyaları yenilemek için bekleyenlerin de KDV indiriminden sonra ürünlere ilgi gösterdiğini anlatan Ayhan, "Özellikle kredi faizlerinin düşmesiyle yeni ev alanların da mobilyalarını yenileyeceğini düşünüyoruz. Geçen yılın aynı dönemine göre gözle görülür bir hareketlilik var. Daha fazla kalabalık müşteri gruplarını görüyoruz." dedi.
Özcan Ayhan, mart ayında alışverişlerin daha hızlanmasını beklediklerini ifade etti.
Ülke ekonomisinin yakaladığı ivmeyi sürdürmesi durumunda bu sene mobilya sektörünün iç pazarda 50 milyar liranın üzerine satış rakamına rahatlıkla çıkacağını söyleyen Ayhan, şöyle konuştu:
"Mobilyanın müşterinin evine gitmesi 45 günü bulur. Ona göre planlamalar yapılıyor. Düğüncüler 3 ay önceden gezmeye başlıyor. Şubatla beraber siparişleri almaya başladık. Mart ve nisanda daha da hızlanacak. Ramazan ayında kısa bir durgunluk olur. Ramazan Bayramı'ndan sonra ise tekrar hareketlilik devam eder. Şu an için geçen yılın ilk aylarına göre siparişlerde yüzde 15-20'lik bir artış var. Hareketlilik böyle devam ederse geçen yılın iç pazar satışlarının yüzde 25 üzerine çıkarız."
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