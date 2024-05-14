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Kayseri'de edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesinden Karaboğaz mevkiinde meydana gelen kazaya ulaşmak için hareket eden Serkan Ç. idaresindeki ambulans, yağıştan dolayı kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI İHA'da yer alan habere göre kazada ambulans şoförü ile birlikte paramedik Ebru İ. ve acil tıp teknisyeni Mülkiye K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. REKLAM

HASTANEYE KALDIRILDILAR Hafif şekilde yaralanan 3 sağlık çalışanı Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri de inceleme yaptı. Ambulansta çekici ile kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.