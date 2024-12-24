Kazandibi tarifi: Evde pratik ve nefis kazandibi nasıl yapılır?

Osmanlı mutfağından günümüze uzanan kazandibi, hem geleneksel hem de çok sevilen bir tatlıdır. Yanık süt ve karamelle tatlandırılan bu özel tarif, evde yapılabilecek pratik bir seçenek sunar. Çocuklardan yetişkinlere herkesin severek tükettiği kazandibini yapmak için ihtiyacınız olan tüm ayrıntılar burada!

Kazandibi İçin Malzemeler

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1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 çay bardağı pirinç unu

2 yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday nişastası)

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kazandibi Nasıl Yapılır?

REKLAM Kazandibi sütlü tatlılar arasında özel bir yere sahiptir. Karamelize tadıyla pek çok kişinin severek yediği kazandibi evde de kolaylıkla yapılabilir. İşte kazandibi tarifi: Tencereye süt, toz şeker, pirinç unu ve nişastayı ekleyin. Malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcı ile karıştırın.

Tencereyi orta ateşe alın ve sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Muhallebi kıvam alıp koyulaştığında ocaktan alın.

Vanilyayı ekleyip karıştırın. Muhallebinin pürüzsüz olması için mikserle birkaç dakika çırpabilirsiniz.

Fırına dayanıklı bir tepsinin tabanına tereyağını sürün.

Üzerine pudra şekerini eşit şekilde serpiştirin. Bu işlem kazandibinin alt kısmının karamelize olmasını sağlar.

Hazırladığınız muhallebiyi tepsiye dökün ve spatula yardımıyla düzleştirin.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve kısık ateşte çevirerek tabanın yanmasını sağlayın. Yanık miktarını kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Alternatif olarak üst ızgarası açık bir fırında kısa süre kızartabilirsiniz.

Tepsiyi ocaktan alıp oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Ardından buzdolabında en az 2-3 saat dinlendirin.

Tatlıyı dilimleyerek spatula yardımıyla rulo şeklinde sarıp servis tabağına alın. Kazandibi yapımı sırasında belli püf noktalara dikkat etmek bu tatlıyı lezzetli bir hale getirecektir. İşte kazandibi yapılışı hakkında dikkat edilecek noktalar: REKLAM Muhallebi topaklanmaması için sürekli karıştırılmalıdır.

Karamelize tabanın daha lezzetli olması için eşit ısıda yanmasına dikkat edin.

Rulo şeklinde servis etmek zorunda değilsiniz; kare dilimler halinde de sunabilirsiniz. Fındıklı Karamelize Kazandibi Tarifi

Klasik kazandibi tarifine farklı bir dokunuş katmak ister misiniz? Fındık ve karamel aromasıyla zenginleşen bu tarif, hem göz alıcı bir sunum hem de enfes bir lezzet sunuyor. İşte klasik kazandibi tatlısına farklı bir yorum: 1 litre süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı Karamelize Katman İçin: 2 yemek kaşığı toz şeker

1 çay bardağı ince çekilmiş fındık Üzeri İçin (isteğe bağılı) İnce çekilmiş fındık

Tarçın Fındıklı Karamelize Kazandibi Nasıl Yapılır? Orta boy bir tepsinin tabanına toz şekeri eşit şekilde serpiştirin.

Şekerin üzerine ince çekilmiş fındığı serpin, tüm yüzeyi kaplamasına dikkat edin.

Süt, toz şeker, pirinç unu ve nişastayı derin bir tencereye alın. Çırpıcı ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynamaya başlayınca ocaktan alın.

Muhallebiye tereyağını ve vanilyayı ekleyip karıştırarak iyice yedirin.

Hazırladığınız muhallebiyi fındıklı ve şekerli tepsiye dökün.

Bir spatula yardımıyla muhallebinin yüzeyini düzgün bir şekilde yayın.

Tepsiyi ocağın üzerine alın ve kısık ateşte çevirerek altını karamelize edin.

Alt tabaka eşit şekilde yanıp karamelize olana kadar işlemi sürdürün.

Alternatif olarak fırının üst ızgarasını kullanarak karamelize işlemini yapabilirsiniz.

Tepsiyi ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Ardından buzdolabında 3-4 saat dinlendirin.

Tatlıyı dilimleyerek rulo şeklinde sarın veya kare dilimler halinde servis edin.

Üzerine ince çekilmiş fındık ve tarçın serpiştirerek servis edebilirsiniz.

Yanında bir top vanilyalı dondurma ile sunum yaparak lezzetini taçlandırabilirsiniz.