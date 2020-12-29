Bozok Üniversitesi İİBF Dekanı ve Habertürk yazarı Prof. Dr. Kürşad Zorlu, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizde, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev öncülüğünde hayata geçirilecek olan bir dizi reformların ne anlama geldiğini değerlendirdi.

Zorlu'nun analizi şöyle:

TÜRK DÜNYASI AÇISINDAN ÖNEM TAŞIYOR

Avrasya coğrafyasının merkezindeki ülkelerden biri olan Kazakistan’daki gelişmeler Türkiye açısından olduğu kadar Türk Dünyası için de önem taşıyor. Bağımsızlığının ardından geçen yaklaşık 30 yıllık sürede bölgesinde özgün bir konuma yükselen Kazakistan Cumhuriyeti, Türkiye’nin etkili bir stratejik ortağı olmanın yanı sıra, Türk dünyasının bütünleşme kararlarında da bugüne kadar öncü bir rol oynadı.







2021 SEÇİMLERİ ÖNEMLİ BİR MİLAT OLDU

Kazakistan bu kapsamda yeni Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev döneminde ekonomik, siyasal, hukuksal ve idari reformları gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu sebeple gerçekleşecek olan 10 Ocak 2021 tarihindeki parlamento seçimleri Kazakistan’ın yeni yol haritasında önemli bir nokta teşkil ediyor.

"HALKINI DUYAN DEVLET" SÜRECİNİN DEVAMI

Cumhurbaşkanı Tokayev’in 2021 yılında hedeflediği idari reform alanlarından biri de devlet-vatandaş etkileşiminin kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi. Bu geçtiğimiz yıl “halkını duyan devlet” sloganıyla başlatılan sürecin bir devamı niteliğinde. Tokayev’in sosyoekonomik sistemde gerçekleştirmek istediği temel hedeflerden biri de gelir grupları arasındaki mesafeyi azaltmak ve sınıfsal çatışmalara meydan vermemek. Tokayev göreve gelir gelmez sabit ve dar gelirli kesimlerin rahatlamasına yönelik adımları attı ve bir tür mesaj verdi. Bağımsızlık günü sebebiyle yaptığı konuşmada şöyle demişti: “Başkan olarak benim asıl görevim sosyal adalet ve halkın refahının artmasıdır. Bu nedenle devletin günlük çabaları, vatandaşlarımızın yaşam kalitesini iyileştirmeye odaklı olacak”.

BÜROKRATİK HANTALLIĞIN SONUNA DOĞRU

Bunun bir parçası olarak, özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında yaşanan gereksiz formalite ve verimsizlik sorununa karşı, merkezden yerel liderlik birimlerine yetki aktarımı yeniden düzenlenecek. Örneğin 2021 yılından itibaren, ilçe eğitim birimlerinin yönetimi ve finansmanı illere bırakılacak. Atanma kriterleri yeniden düzenlenirken, müdürlerin rotasyonunun uygulanması ve sınava tabi tutulması sağlanacak. Normalde il ve bölge valileri güçlü yetkilere sahipler; ancak yetkinin dağılımı ve ara birimlerin işlevsel olmaması, cumhurbaşkanlığına kadar giden bir şikâyet alanı doğuruyor. Bilhassa sosyal medya aracılığıyla, yerelde çözülemeyen sorunlar ülke genelinde duyurulmaya çalışılıyor. Bu amaçla, ülkenin tüm kurumlarını kapsayan ve birbirleriyle bağlantılı tek bir çevrimiçi dilekçe mekanizması kurulacak.

REFORMLAR TEST EDİLMİŞ OLACAK

Kazakistan’da 10 Ocak’ta gerçekleşecek parlamento seçimleriyle birlikte, tüm bu reform ve kadro yenilenmesi adımları da bir yönüyle test edilmiş olacak. Parlamentonun alt kanadı olan meclis seçimleri ile yerel temsilci organlarının seçimi yapılacak. Şu an itibariyle seçimlere 5 siyasi parti katılıyor: İktidar Partisi Nur Otan, Ak Yol Demokratik Partisi, Auıl Halk-Demokratik Partisi, Adal Partisi ve Kazakistan Halk Partisi (Kazakistan Komünist Partisi). Bu seçimden çıkacak sonuçlara göre temsil hakkı elde eden kadrolar, yukarıda bahsedilen hedefleri ve yasal düzenlemeleri hayata geçirme imkânına kavuşacak.