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Haberler Sağlık

Kazada kalp masajıyla hayata döndü!

Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü gencin olay yerinde kalbi durdu. Sağlık ekiplerinin uzun süren kalp masajı sonra genç hayata dönerken, aynı kazada yaralanan kızın feryatları yürekleri dağladı

Giriş: 09.06.2023 - 16:10 | Güncelleme: ABONE OL
Kazada kalp masajıyla hayata döndü!
İHA

Olay, Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ali Çetin Kaya Caddesi üzerinde motosikletiyle seyir halinde bulunan Samet Can Taşçı, 1264 Sokak üzerinde sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç ve arkasında bulunan kız arkadaşı yere düştü. Gençlerin ilk yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri kalbi duran motosiklet sürücüsü gence uzun süre kalp masajı yaptı. Bu sırada sinir krizleri geçiren ve aynı kazada yaralanan genç kız ise ablasına uzun süre, “Abla Samet gitti, Aleyna ben ne yaptım” diyerek feryat etti.

KAZA ANLARI KAMERADA

Kalp masajının ardından nabzı yeniden atmaya başlayan genç, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ile otomobilin sokak ve caddenin birleştiği noktada süratle çarpıştığı ve gençlerin yere düştüğü görüldü. Polisin kazayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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