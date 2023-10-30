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        Haberler Gündem Güncel Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar! - Haberler

        Avcılar'da kaza sonrası yanan otomobili bırakıp kaçtılar

        İstanbul Avcılar'da bir araç bariyerlere çarpıp alev aldı. Bu sırada ise otomobildeki kişi ya da kişilerin kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayda ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 10:54 Güncelleme: 30.10.2023 - 10:56
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        Kaza sonrası alev alan aracı bırakıp kaçtılar!
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        Avcılar'da yol ayrımındaki bariyerlere çarpan otomobil alev alarak yandı. Araçta bulunan kişi veya kişiler kaçtı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        DHA'nın haberine göre kaza, dün gece saatlerinde, Merkez Mahallesi D-100 yan yolda meydana geldi.

        Otomobilin sürücüsü Küçükçekmece yönüne yan yolda ilerlerken D-100 ile yan yolu ayıran bariyerlere hızla çarptı.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Araçta bulunan kişi veya kişiler otomobilden çıkarak kaçtı. Kazanın ardından otomobilin ön kısmı yanmaya başladı.

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        Alevler, kısa sürede aracın ön bölümünü tamamen kaplarken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

        Kısmen yanan araçta büyük hasar oluştu. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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