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        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Ankara'da yolda yürüdüğü sırada düşen 35 yaşındaki gece kulübü çalışanı Melek Akgül'ün cipin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Akgül'ün yaklaşık 10 metre araç altında sürüklendiği, kısa süreliğine duran ve kendisi gibi başka bir gece kulübünde çalışan ve alkollü olan 35 yaşındaki sürücü Öykü Yıldız'ın daha sonra cipiyle üzerinden geçerek kaçtığı yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 15:08 Güncelleme: 23.06.2024 - 15:10
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        Kaza mı cinayet mi? Melek'in öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı
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        Ankara'nın Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde perşembe günü saat 03.00 sıralarında genç kadının ölümüyle sonuçlanan kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Gece kulübünde çalışan 35 yaşındaki Melek Akgül, iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken iddiaya göre alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.

        AKGÜL'ÜN ÜZERİNDEN GEÇİP KAÇTI

        Akgül'ün yere düşmesi sonrası bir kişi yanına giderek yardım etmek istedi. Bu sırada, plakası henüz öğrenilemeyen ve başka bir gece kulübünde çalışan 35 yaşındaki Öykü Yıldız yönetimindeki cip, Akgül'e çarparak kaçtı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kaza sonrası yakalanarak gözaltına alınan Öykü Yıldız, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yıldız'ın da yapılan kontrollerinde alkollü olduğu tespit edildi.

        GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

        Olayın cinayet mi yoksa kaza mı olduğu araştırılırken görüntüler ortaya çıktı.

        Bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde, Melek Akgül'ün yaklaşık 10 metre aracın altında sürüklendiği yer aldı. Ayrıca, kazanın ardından kısa süre duran Öykü Yıldız'ın, cipin altında bulunan Akgül'ün üzerinden geçerek olay yerinden kaçtığı görüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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        #ankara
        #kadın cinayeti
        #trafik kazası
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