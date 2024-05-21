Kaza değil cinayet çıktı!
Olay, Kocaeli'de meydana geldi. Kocaeli'de genç bir kızın cansız bedeni uçurumdan düşen kamyonetin içinde bulunmuştu. Herkesin olayın kaza olduğunu düşünürken gerçek bambaşka çıktı. Genç kızı öldüren cani o geceyi anlattı.
Giriş: 21.05.2024 - 23:40 Güncelleme: 21.05.2024 - 23:42
Olay, Kocaeli'de meydana geldi.
Kocaeli'de genç bir kızın cansız bedeni uçurumdan düşen kamyonetin içinde bulunmuştu.
Herkesin olayın kaza olduğunu düşünürken gerçek bambaşka çıktı.
Genç kızı öldüren cani o geceyi anlattı.
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