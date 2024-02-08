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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor transfer tahtasını açtı - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor transfer tahtasını açtı

        Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı. Sarı-kırmızılılar anlaşmaya vardığı futbolcular ile sözleşme yapacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 14:53 Güncelleme: 08.02.2024 - 14:53
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        Kayserispor transfer tahtasını açtı
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        Kayserispor'un transfer yasağı kaldırıldı. Sponsorlar desteğiyle sarı-kırmızılı kulübün transfer yapmasına mani olan dosyalar çözüme kavuşturuldu.

        Sezon başında Kayserispor'a büyük destek olan Erciyes Anadolu Holding, devre arası transfer yasağı döneminde de şirketleri vasıtasıyla Kayserispor'a önemli ekonomik katkı sağladı. Erciyes Anadolu Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin de sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yasağın kalkması adına şirket olarak gereken desteği verdiklerini açıkladı. Alpaslan Baki Ertekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kayserispor'umuzun sezon başında kapalı olan transfer tahtası içinde holding şirketlerimizin de olduğu sponsorlarımızın desteği ile sezon başında açılmış arkasından tekrar kapanmıştı. Şimdi yeniden yine holding şirketlerimizin de olduğu sponsorların desteği ile transfer tahtası tekrar açıldı" ifadelerini kullandı.

        Kayserispor Kulübü, yasağın kaldırılması üzerine transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-kırmızılılar, prensip anlaşmasına vardığı ve Kayseri'ye getirdiği 30 yaşındaki forvet Duckens Nazon ve orta saha oyuncusu Otabek Shukurov ile sözleşme yapacak. Ayrıca 2 veya 3 futbolcu ile de yarına kadar sözleşme yapılacağı ifade edildi.

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