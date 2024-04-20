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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU) - Trabzonspor Haberleri

        Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor'a konuk olan Trabzonspor, rakibini her iki yarıda bulduğu gollerle 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililerde 1 gol, 1 asistle oynayan Enis Destan maça damgasını vururken, Trabzonspor'un diğer golü ise Pepe'den geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.04.2024 - 21:26
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        Trabzon, Kayseri'de 'Destan' yazdı!
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        Trendyol Süper Lig'de üçüncülük mücadelesi veren Trabzonspor, 33. haftada konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.

        Bordo-mavililere üç puanı getiren golleri 24. dakikada Enis Destan ile 58. dakikada Pepe kaydetti.

        Enis Destan, Pepe'nin attığı golün de asistini yaparak maçın kahramanı oldu.

        Kayserispor'un tek golü ise 87. dakikada Uğurcan Çakır'ın büyük hatası sonrası Bourabia'dan geldi.

        Karadeniz ekibi bu sonuçla puanını 55'e yükseltip, Beşiktaş'la arasındaki puan farkını 4'e çıkarırken, üçüncülük için büyük avantaj elde etti.

        Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 14. sıradaki Kayserispor ise 37 puanda kaldı.

        MAÇIN DAKİKA DAKİKA ÖZETİ İÇİN TIKLAYIN

        MAÇTAN DAKİKALAR

        21. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Morte'nin pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Shukurov'un şutunda, kaleci Uğurcan Çakır iki hamlede topa sahip oldu.

        24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Meunier'in sağ kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Enis Destan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

        28. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Meunier'in ceza sahasında Bourabia'ya müdahale sonrası maçın hakemi Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. Uyarı üzerine VAR'da pozisyonu izleyen hakem, pozisyonda faul olmadığı gerekçesiyle penaltıyı iptal etti.

        37. dakikada Uğurcan Çakır'ın kale vuruşu ile sağ kanattan ceza sahasına giren Visca'nın sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu çeldi.

        53. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Bardhi'nin sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararı veren hakem Çağdaş Altay, gelen uyarı sonrası VAR'da pozisyonu izleyerek, pozisyon öncesi Visca'nın Cardoso'ya faul yaptığı gerekçesiyle gol kararını iptal etti.

        58. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Uğurcan Çakır'ın kale vuruşunda Enis Destan'ın kafa pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pepe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

        64. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Visca'nın ceza sahası sağ kanadından yerden pasında, uygun durumdaki Fountas'ın vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

        79. dakikada çalımlarla Trabzonspor ceza sahasına giren Nazon'un sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

        87. dakikada Kayserispor farkı 1'e indirdi. Bardhi'nin geri pasında kaleci Uğurcan Çakır hata yaparak topu Bourabia'ya kaptırdı. Bu oyuncu, meşin yuvarlağı rahat bir şekilde filelere gönderdi: 1-2

        Stat: RHG Enertürk Enerji

        Hakemler: Çağdaş Altay, Mustafa Sönmez, Ogün Kamacı

        Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Hasan Ali Kaldırım, Kolovetsios (Dk. 62 Attamah), Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı (Dk. 77 Mane), Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Shukurov (Dk. 46 Ramazan Civelek), Cardoso, Morte (Dk. 46 Nazon), Bahoken (Dk. 85 Talha Sarıarslan)

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier (Dk. 86 Fernandez), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bardhi, Visca, Pepe, Fountas (Dk. 70 Umut Güneş), Enis Destan (Dk. 74 Umut Bozok)

        Goller: Dk. 24 Enis Destan, Dk. 58 Pepe (Trabzonspor), Dk. 87 Bourabia (Mondihome Kayserispor)

        Sarı kartlar: Dk. 12 Berat Özdemir, Dk. 18 Eren Elmalı, Dk. 56 Mendy (Trabzonspor)

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