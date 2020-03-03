03 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Göztepe maçında alınan galibiyetin ardından Kayserispor, Kadir Has Tesisleri'nde deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşmanın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Göztepe maçında sahaya ilk 11'de çıkan futbolcular düz koşu yaparken, diğer futbolcular ise Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman yaptı. Teknik Direktör Robert Prosinecki, antrenman öncesinde yaptığı açıklamasında, takıma geldiği günden beri çıktıkları her maçın kritik ve önemli olduğunun altını çizerek, "Göztepe maçı gibi Kasımpaşa maçı da aynı şekilde önemli. Ben geldiğimden beri 4 haftada 8 puan aldık. Son maçlarda Kayserispor maç kaybetmiyor, 2 beraberlik ve 2 galibiyet aldık. Biz son haftalardaki çıkışımızı ve oyunumuzu sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.
"HAVLU ATMADIĞIMIZI GÖSTERDİK"
Kasımpaşa maçından da iyi bir sonuç alacaklarını ifade eden Prosinecki, "Ben geldiğim günden beri hep aynı kelimeyi kullandım. 'Kayserispor havlu atmadı, atmayacak' dedim. Gerçekten havlu atmadığımızı gösterdik. Kasımpaşa maçında da herkesin düştü dediği, imkansız dediği durumu daha da iyi duruma getireceğiz. Düşme hattı ile aramızda 3 puan fark kaldı. Kasımpaşa maçında da bu mücadeleyi herkes görecek" diye konuştu.
"KOALY GOL YEMEYEN BİR KAYSERİSPOR VAR
Maçlarda savaşan bir takım olduklarını vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
"Yeni bir takım oluşturduğumuz için adaptasyon süreci geçiriyorduk. Çok kısa zamanda çok acil maçlar oynadık. Ben geldiğimden bir hafta sonra maçlar oynadık. Acı çeken bir takımız. Fedakarlık yaptığımız için acı çekiyoruz. Çalışıyoruz ve meyvelerini alıyoruz. Beraber oynayan ve kolay gol yemeyen bir Kayserispor var."
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