Kayserispor, Cardoso ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme yeniledi - Mondihome Kayserispor Haberleri

Kayserispor, Cardoso ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme yeniledi - Mondihome Kayserispor Haberleri

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Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 31 Mayıs 2024’de sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Cardoso'ya 3 yıllık imza attırdı. Sarı-kırmızılı takımın iç transferde sözleşmesi biten diğer oyuncular ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Kayserispor ile bu sezon 30 maçta forma şansı bulan Cardoso, 1 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

Sarı kırmızılılar iç transferde Miguel Cardoso’nun ardından takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ile yeniden anlaştı. 31 Mayıs 2025 tarihinde kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.