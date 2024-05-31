Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        102
        Fenerbahçe
        FB
        99
        Trabzonspor
        TS
        67
        Rams Başakşehir
        İBFK
        61
        Kasımpaşa
        KSM
        56
        Beşiktaş
        BJK
        56
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        54
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        52
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        50
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        49
        Gaziantep FK
        GFK
        44
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        44
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        43
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        42
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        41
        Tümosan Konyaspor
        KON
        41
        MKE Ankaragücü
        MKE
        40
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        40
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        37
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor, Cardoso ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme yeniledi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor, Cardoso ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme yeniledi

        Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Portekizli orta saha oyuncusu Miguel Cardoso ve Gökhan Sazdağı ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:12 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayserispor'da 2 imza!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 31 Mayıs 2024’de sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki Cardoso'ya 3 yıllık imza attırdı. Sarı-kırmızılı takımın iç transferde sözleşmesi biten diğer oyuncular ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Kayserispor ile bu sezon 30 maçta forma şansı bulan Cardoso, 1 gol 7 asistlik bir performans ortaya koydu.

        Sarı kırmızılılar iç transferde Miguel Cardoso’nun ardından takım kaptanlarından Gökhan Sazdağı ile yeniden anlaştı. 31 Mayıs 2025 tarihinde kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gökhan Sazdağı’nın sözleşmesi 2026 yılına kadar uzatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Aşkın Kapışmak hakkındaki suçlama ortaya çıktı!
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Muhtarlık seçimini kaybetmesinin ardından yazdığı şiirle gündem olmuştu: Aydın Battal dolandırıldı
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Arazi katliamında sıcak gelişme! Barış töreni öncesinde teslim oldular
        Büyük tehlike atlattı
        Büyük tehlike atlattı
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Mama fiyatları neden artıyor?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        Hangi takımın ne kadar geliri, ne kadar borcu var?
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        "Uyuyan devi uyandırmaya geliyor"
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        Yine öğretmene şiddet! Tırnaklarını geçirip tekme attı iddiası
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        TCMB rezervlerinde 4 yıl sonra bir ilk
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Kaçırıldı iddialarının ardından FETÖ elebaşının çiftliği görüntülendi!
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Jose Mourinho ile Fenerbahçe anlaştı
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        Rumeli Hisarı’nın altında gizli tünel bulundu
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        "Türkiye'den vazgeçmedi"
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        ABD ve Çin savunma bakanları ilk kez bir arada
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Tarihi final! Kupa hangi Türk'ün olacak?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        Kiraz hangi hastalığın tedavisinde kullanılıyor?
        İfşaları yasaklandı
        İfşaları yasaklandı
        Beşiktaş haber bekliyor
        Beşiktaş haber bekliyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa