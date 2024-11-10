Kayseri’de mantar üretim tesisinde yangın çıktı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bulunan bir mantar üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
Giriş: 10.11.2024 - 01:14 Güncelleme: 10.11.2024 - 02:25
Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.
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