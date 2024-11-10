Kayseri’de mantar üretim tesisinde yangın çıktı

Kayseri'de mantar üretim tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.

Kocasinan ilçesine bağlı Düver Mahallesi'ndeki mantar üretim tesisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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AA'nın haberine göre; çevredekilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine Kayseri ve Nevşehir belediyesinin itfaiye ekipleri geldi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı.