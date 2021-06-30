2021 LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra tercih heyecanı başladı. Kayseri Lise taban puanlarını merak eden öğrenciler internette araştırma yapıyorlar. 2021 Kayseri LGS taban puanları MEB tarafından resmi sitesinden açıklandı. Kayseri Fen Lisesi, Anadolu Lisesi, İmam Hatip Lisesi taban puanları kaç? İşte detaylar...

2021 LGS SONUÇLARI SORGULAYIN

LGS sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresi üzerinden 30 Haziran Çarşamba günü (bugün) açıklandı. LGS sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar aşağıdaki linkten sorgulayabilir. İşte 2021 LGS sınav sonuçları sorgulama ekranı...

SONUÇLARI BURADAN SORGULAYIN>>>LGS SONUÇLARI

KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI

2021 LGS taban puanları MEB tarafından açıklandı. Adaylar bu puanlara göre değerlendirme yapabilirler.

KAYSERİ LİSE TABAN PUANLARI

SINAVA İTİRAZ NASIL EDİLİR?

İtiraz başvurusunda sınava giren adayın TC Kimlik numarası ve TC Kimlik Seri numarası ile başvuru yapılmaktadır.

Yabancı uyruklu vatandaşlar seri numarası kısmına baba isimlerini yazarak giriş yapabilirler.

TC Kimlik numarası ile TC Kimlik Seri numarasının eşleşmemesi durumunda sisteme giriş yapılamaz. TC Kimlik Seri numarasını kontrol edip tekrar deneyiniz eşleşmeme durumunda nüfus müdürlüklerine bildiriniz" uyarısını alır.

Sisteme giriş yapan aday başvuru yapacağı sınavın kılavuzunda belirtilen şartları taşımıyorsa "başvuru yapabileceğiniz bir sınav bulunmamaktadır!" uyarısını alır.

E-İTİRAZ

İtiraz başvurusundan önce lütfen kılavuzları okuyunuz.