Kayseri'deki yabancı öğrenciler telekonferansla bayramlaştı

AA

Medeniyetin Burçları Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri'deki çeşitli üniversitelerde eğitim gören yabancı öğrenciler, sanal ortamda bir araya gelerek Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öğrencilerin bayramını kutlayan Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, ailelerinden uzakta olan öğrencileri yalnız bırakmadıklarını belirtti.

Öğrencilerin kendilerine emanet olduğunu aktaran Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe ise, "Dünya sistemi, dünya çapında ortaya çıkan salgın karşısında iyi bir imtihan veremedi. Birleşmiş Milletler ve Dünya Sağlık Örgütü başta politik davrandı. Avrupa'yı seyrediyoruz, sanki birbirlerine yabancı gibi davrandılar. Bölgemizde ise Türkiye, eski dostlarına, kardeşlerine elini açtı, gücü yettiği kadar yardım etti." ifadelerini kullandı.

Eciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yabancı öğrencileri birer kültür elçisi olarak adlandırarak her zaman onların yanında olduklarını kaydetti.

Telekonferansla gerçekleşen bayramlaşma programına, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Müftüsü Şahin Güven, çeşitli üniversitelerde görevli akademisyenler ve çok sayıda yabancı öğrenci de katıldı.