Kayseri'de yolcu otobüsünde 230 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri'de bir yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
Giriş: 13.08.2025 - 00:16 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:16
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları yolcu otobüsünde arama yaptı.
Çay ve tütün tespit köpeğiyle yapılan aramada 230 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
