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        Haberler Gündem Güncel Kayseri'de "Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı | Son dakika haberleri

        Kayseri Büyükşehir, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'ne hizmete açtı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 170 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, fitness salonlarından yüzme havuzlarına, sauna ve buhar odalarından diyetisyen hizmetlerine kadar birçok imkân sunuyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 17:23 Güncelleme: 19.12.2024 - 17:23
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        Kayseri'de "Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

        Kentin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptığı projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, İldem-Yeşilyurt Mahallesi’nde modern bir yaşam alanı oluşturduk. 170 milyon TL'lik dev yatırımla hayata geçirilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, şehre sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

        Büyükkılıç, bu projenin o bölgeye büyük değer katacağını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesisimiz, siz değerli hemşehrilerimizi bekliyor. Fitness ve stüdyo salonları, havuzlar, sauna ve buhar odaları ve diyetisyen hizmetleri gibi sağlık, spor ve yaşam dolu bir deneyim için sizleri merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.

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