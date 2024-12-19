Kayseri'de "Sosyal Yaşam Merkezi" açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi'nin hizmet vermeye başladığını duyurdu.

REKLAM advertisement1

Kentin yaşam kalitesini yükseltmek adına yaptığı projelere bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Büyükkılıç, "Büyükşehir Belediyesi olarak, İldem-Yeşilyurt Mahallesi’nde modern bir yaşam alanı oluşturduk. 170 milyon TL'lik dev yatırımla hayata geçirilen İldem-Yeşilyurt Sosyal Yaşam Merkezi, şehre sağlık, spor ve sosyal yaşam alanında önemli bir katkı sağlayacak" dedi.

Büyükkılıç, bu projenin o bölgeye büyük değer katacağını ifade ederek, "Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren tesisimiz, siz değerli hemşehrilerimizi bekliyor. Fitness ve stüdyo salonları, havuzlar, sauna ve buhar odaları ve diyetisyen hizmetleri gibi sağlık, spor ve yaşam dolu bir deneyim için sizleri merkezimize bekliyoruz" diye konuştu.