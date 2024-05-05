Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 05.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:37
R.Ş. yönetimindeki minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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