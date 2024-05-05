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        Haberler Gündem Kayseri'de servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı

        Kayseri'de işçileri taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 11 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 00:37 Güncelleme: 05.05.2024 - 00:37
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        Servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
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        R.Ş. yönetimindeki minibüs, Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi Sivas Bulvarı'nda, M.H. idaresindeki otomobil ile çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile minibüsteki 7, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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