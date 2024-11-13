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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de merdivenlerden düşen kişi öldü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de merdivenlerden düşen kişi öldü

        Kayseri'de iki katlı apartmanın merdivenlerinden düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2024 - 01:01 Güncelleme: 13.11.2024 - 01:33
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        Merdivenlerden düşen kişi öldü
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        Melikgazi ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu iki katlı apartmanın merdivenlerinden dengesini kaybederek düşen Z.K. (59) yaralandı.

        AA'nın haberine göre; yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Z.K, ambulansla kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri evde inceleme yaparken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

        *Haberin fotoğrafları DHA tarafından servis edilmiştir.

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