        Kayseri'de kuruyan şelalede mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi

        Kayseri'de kuruyan şelalede mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi

        Kayseri'nin Develi ilçesinde dönemsel olarak suları çekilen Homurlu Şelalesi'nin arkasında mağara ve su dolu 6 galeri keşfedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 10:08 Güncelleme: 22.10.2025 - 10:08
        Kuruyan şelalede keşfedildi
        Küçükkünye Mahallesi sınırlarında bulunan Homurlu Şelalesi'nde suların çekilmesiyle Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği ekibi araştırma başlattı.

        Su altı arama kurtarma faaliyetleri de yürüten ekip, bölgede yaptığı çalışmalarda, şelalenin arkasında daha önce literatüre girmemiş bir mağara keşfetti.

        Ana koridora sahip mağarada, her biri yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde su dolu 6 galeri de tespit edildi.

        "ÜLKEYE YENİ BİR MAĞARA KAZANDIRMIŞ OLACAĞIZ"

        Türkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, bu araştırmayı yapmak için şelalede suyun çekilmesini beklediklerini söyledi.

        Çalışmaları geniş kapsamlı yürüttüklerini anlatan Eskitaş, şunları kaydetti:

        "Sular çekildikten sonra literatür araştırmasını yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından, Kültür ve Turizm Bakanlığından ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden buranın daha önce hiç lisansının yapılmadığını, tescillenmediğini gördük. Bununla ilgili Çekül Vakfı Başkanı Prof. Dr. Osman Özsoy ile ön keşif yaptık. Ön keşiften sonra mağara içi araştırması başladı. Birinci etabını tamamladık. Ön çalışması bitti, şimdi ikinci etabına geçiyoruz. İkinci etabında da mağaranın haritalanması, ölçüm yapılması, su kaynaklarıyla desteklenmesi ve debilerin belirlenmesi dahil olmak üzere güzel bir rapor ve proje çıkacak. Onunla birlikte çalışmaya devam edip ülkeye yeni bir mağara kazandırmış olacağız."

        GALERİLER, YAKLAŞIK 20-25 METREKARE GENİŞLİĞİNDE

        Eskitaş, büyük titizlikle yürüttükleri çalışmalar sonucu mağarayı işaretleme ve kılavuzlama yaptıklarını dile getirdi.

        Mağaranın doğal olduğunu belirten Eskitaş, şu bilgileri verdi:

        "Mağara, girişinde 2 adet galerisi ve su kaynağı temiz olan bir yapıda. İleriye doğru gittiğinizde 2 galeri daha karşınıza çıkıyor. Bir galeri Homurlu Şelalesi'nin sağ tarafındaki küçük şelaleyi besliyor. Ana kollardan bir tanesi mağaranın altındaki bir su kaynağından geliyor. 2. etaptaki keşfimiz orası olacak. Mağaranın tamamının ölçüm ve haritalanmasını yapacağız. 4'ü derin, 2'si sığ olmak üzere keşfettiğimiz su dolu 6 galeri var. Granit olması nedeniyle çok temiz ve berrak havuzlar. Yaklaşık 20-25 metrekare genişliğinde ve derinlikleri 2 metre civarında havuzlar var."

        Eskitaş, çalışmalar sonucu mağaranın bilgilerini rapor halinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile Kültür ve Turizm bakanlıklarına göndereceklerini sözlerine ekledi.

