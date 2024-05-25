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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlüyü parmak izi ele verdi

        Kayseri'de kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlüyü parmak izi ele verdi

        Kayseri'de hakkında kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan ve yapılan denetimlerde kardeşinin kimliğini kullandığı belirlenen firari hükümlü, parmak izi incelemesinin ardından gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 06:07 Güncelleme: 25.05.2024 - 06:07
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        Kardeşinin kimliğiyle gizlenen hükümlüyü parmak izi ele verdi
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        Kayseri'de çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.O. kardeşinin kimliğini kullandı, ancak parmak izinden yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'hırsızlık' suçundan hakkından kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.O.'nun yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda jandarmanın takibi sonucu yakalanan hükümlü, kardeşi K.O.'nun kimliğini göstererek kendisinin C.O. olmadığını iddia etti.

        Bunun üzerine yapılan parmak izi incelemesinde hükümlünün C.O. olduğu ortaya çıktı. Hükümlünün ayrıca 'kasten yaralama' ve Ankara 16'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı ile 'hırsızlık' suçundan arandığı tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre; çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 36 yıl 8 ay 10 gün hapis cezası bulunan C.O, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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