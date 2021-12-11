Fosillerin yapılan bilimsel çalışmalar ve incelemeler sonunda 7,5 milyon yıla kadar tarihlendiğine dikkati çeken Büyükkılıç, "Burada daha önce gergedanla ilgili kemikler, kafatası parçaları bulundu. Ancak bütün olarak ilk defa böyle bir gergedan kafatasının ortaya çıkması, bütün olması bilim insanları arasında oldukça büyük yankı uyandırdı" diye konuştu.