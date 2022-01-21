Kayseri'de baltalı saldırgan dehşeti

İddialara göre, ilçede meydana gelen olayda Ali L. (45) eline aldığı baltayla 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Cennet Yiğit'in annesi Huriye Yiğit'in otomobili ile muhtarın traktörüne baltayla saldırdı. Ali L. ayrıca, komşusu Hacı Mehmet Atalay'ın da otomobili ile marangoz atölyesine baltayla saldırarak kullanılamaz hale getirdi. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Ali L., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayı anlatan şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit, "Bu ilk defa değil, 3 ayda 5 ayda bir böyle azıyor ve gelip malımıza zarar veriyor. Kardeşlerinin kafasını parçaladı. Psikoloğa götürdük. Orada 500 test sorusu vermişler hepsini çözmüş. Bizden bile akıllı çıktı. Akşam gelip eşime 4 ay önce aldığımız sıfır otomobili baltayla parçalayıp pert etti. Elindeki balta ve ekmek bıçağıyla bize de saldırdı. Biz kalabalık olunca kaçtı. Polis 4 saat evden çıkaramadı. Gözaltına alınınca da savcılıkça serbest kaldı. Ne yapacağız bilemiyoruz. Sadece bizim değil, komşusu muhtarın traktörünü sonrada eşimin akrabasının otomobilini ve marangoz atölyesini parçalamış. Evimizin altında kızım Cennet'in müzesi var. Camını kırıp içeri ateş atsa parayla ölçülemeyen anılarımızı ve hatıralarımızı yok etmesinden korkuyoruz" diye konuştu.
Ali L.'nin teyzesinin oğlu olan İbrahim Atalay ise, "Ben evimde oturuyordum. Dışarıdan sesler geliyordu halı çırpıyorlardır diye çıkmadım. Sonra komşumuz gelip Ali L.'nin otomobilimi parçaladığını söyledi. Daha sonra baktığımda otomobilde sağlam bir yer bırakmamış. radyatörü bile baltayla parçalamış. Hızını alamayıp marangoz atölyemi de baltadan geçirmiş. Kendisi elimizde büyüdü. Biz teyze çocuklarıyız. Yazın yanımda bile çalıştı. Parası olmadığında harçlığını da verirdim. Neden böyle yaptı anlamadım. Şikayetçiyim" diye konuştu.
Şüpheli şahsın küçük kardeşi Sinan L. ise, "Ağabeyim 6 ay önce de kardeşim Emre'nin kafasını yardı. Biz karakolluk olduk. Emre ifade verdi anneme ve ben ifade verecektik, bir de baktık ağabeyimi savcılık salıvermiş. Bizden önce çıkıp evine gitti. Kendisine cin bulaştığını söylüyor. Psikoloğa götürüyoruz bir şeyi yok, hocaya götürüyoruz bir şeyi yok. Hatta cinin kendisine değil kendisinin cine musallat olduğunu söyledi. Ağabeyim bana 'Cin bana diyor ki sen nasıl bir adamsın. Senden usandım yıldım artık, beni bırak' diye yalvardığını söyledi. Profesöre götürdük ilaçlar verdi haplarını kullanmadı. Önceki gün dayıma ve komşularının araçlarına zarar vermiş. Ne zaman kapısına gitse geri çevirmeyen insanlara zarar verdi. Polislerin evden çıkartıp emniyete götürmesi 4 saat sürdü, emniyetten çıkması 3 saat bile sürmedi. Savcılık rapora gönderdi, 500 soru sormuşlar. O soruların hepsini çözmüş. Polisler bile şaşıp kalmış. Yani bizden bile akıllı çıkmış. Biz öldürülmeden yetkililer ağabeyimle ilgili gerekeni yapsın" diye konuştu.
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