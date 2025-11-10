Akrabalar arasında bıçaklı kavga: 4 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Fatih Mahallesi Mezarlık Sokak'ta akrabalarının bağ evine gelen Ş.P. ile iddiaya göre akrabaları arasında miras paylaşımındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.P, akrabaları İ.T, D.T, Ş.P ve Y.P'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Ş.P. ve Y.P'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan Ş.P, polis ekiplerince kısa sürede saklandığı adreste yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Ş.P. emniyete götürüldü.
