Kayseri'de 8 kilometrelik gizemli kanal merak konusu oldu

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Sarımsaklı Mahallesi'nin sınırında sona eren 8 kilometre uzunluğundaki su kanalı, merak konusu oldu. Hangi amaçla yapıldığı belli olmayan su kanalı, otlayan hayvanları tehlikeye düşürürken mahalle sakinleri sel ihtimalinden korkuyor.

Mahalleyi ziyaret ederek, muhtar ile görüşen Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, kanalın mantığını çözemediklerini dile getirerek, "Sarımsaklı Mahallesi Kayseri'nin hemen kenarında olan bir mahallemiz ve gerçekten çok enteresan bir durumla karşı karşıyayız. 8 kilometre uzunluğunda bir kanal açılmış. Fakat bu kanalın mantığı ve amacı nedir, bu kanal niye gelip bir yerde bitmiş. 7 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde 8 kilometre uzunluğunda bir kanal açıyorsunuz ve buradan binlerce kamyon toprak çıkıyor. Ortada topraklar da yok. Sarımsaklı'nın dibine gelir gelmez kanal bitiyor." dedi. REKLAM

Kanalı açanın kim olduğunu ve amacının ne olduğunu merak ettiklerini söyleyen Şahin, "Bakalım karşımıza ne çıkacak. Mahalle sakinleri de kanalın orada kaldığını görünce şok oluyorlar. Çünkü daha sonrası mahalle. Bir sel gelse orayı tamamen basar ve bir felaketle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu kim yaptı? Muhtemelen bu kanal kapatılacak ve başka yerden toprak getirilecek. Sonra o açılan yerdeki kanalda başka bir yerden getirilen kum ile kapatılacak. Orayı da kapatacaklar. Bu şekilde deneme yanılma yöntemiyle gidecek gibi. Hiçbir hazırlık ve alt yapısı oluşturulmadan yapılmış bir kanal çalışması. Hiçbir faydası yok. Hatta buradaki mera arazisini kuraklaştıracak bir kanal. İnşallah bu yanlıştan dönülür ama bu kadar emeği ve harcamayı kim karşılayacak. Yine milletin cebinden çıkacak" ifadelerini kullandı.

"NİYE AÇILMIŞ, NİYE BURADA BİTİYOR KİMSE BİLMİYOR" Sarımsaklı Mahalle Muhtarı Can Öcal da, "Buraya 8 kilometrelik bir dere yatağı açılmış ama sonu yok. Bizim hayvanlarımızın geçtiği köprüye kadar geliyor ve bitiyor. Buradan sel geldiği zaman bize zarar verecek. Biz istiyoruz ki mahallemizde çiftçilik kalkınsın, göçü durduralım ama bu durumlar daha fazla zarar veriyor. Burada kanal açılmış, niye açılmış, niye burada bitmiş, kimse bilmiyor. Meramızı tam ortasından bölmüş. Hayvanlarımız ne sağa geçebiliyor ne sola. Kimin yaptığını bilmiyoruz. Soruyoruz ama kimse bunu üstlenmiyor. DSİ'ye de bu konuyla ilgili dilekçe verdim. Gelip bakıldı ama kimse karar veremedi. Hayvanlarımız da zor durumda. Bu kanala bir hayvanımız düşse ölecek. Artık hayvanları göndermeye de korkuyorlar" diye konuştu.