Kayseri'de polis ekiplerince 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından temin ettikleri sahte bandrollü tütünleri piyasaya sürmek isteyen 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre; belirlenen bir depoya operasyon düzenleyen polis, 2 ton 760 kilogram sahte bandrollü tütün ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli polis merkezine götürüldü.