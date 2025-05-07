Kayseri'de 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan yol kontrolünde 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi
Giriş: 07.05.2025 - 18:28 Güncelleme: 07.05.2025 - 18:28
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Kayseri-Malatya kara yolunun 22. kilometresinde uygulama yaptı.
N.K. yönetimindeki TIR'da "çay ve tütün tespit köpeği" ile arama yapan ekipler, 140 karton bandrolsüz kaçak sigara ele geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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