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        Haberler Gündem Eğitim Kaynaştırma eğitiminde öğrenci sayısı artıyor - Haberler

        Kaynaştırma eğitiminde öğrenci sayısı artıyor

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "2020 yılında 318 bin 327 öğrenci, eğitimini kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla sürdürürken 2024 yılında bu sayı 375 bin 653'tür" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 16:19
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        Kaynaştırma eğitiminde öğrenci sayısı artıyor
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        Milli Eğitim Bakanı Tekin, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen'in rehberlik ve araştırma merkezine başvuran otizmli kişi sayısına ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

        Son 15 yılda 217 bin 669 bireye otizm spektrum bozukluğu tanısı konduğunu ve her biri için eğitim planlaması yapıldığını bildiren Tekin, "MEBBİS MEİS modülü üzerinden 12 Mart 2024 tarihinde alınan verilere göre Bakanlığımıza bağlı okullarda 553 okul öncesi, 318 bin 526 ilköğretim ve 56 bin 574 ortaöğretim olmak üzere toplam 375 bin 653 öğrenci kaynaştırma/bütünleştirme yolu ile eğitim almaktadır" bilgisini verdi.

        Tekin, 2020'de 318 bin 327 öğrencinin eğitimini kaynaştırma ve bütünleştirme yoluyla sürdürürken 2024'te bu sayının 375 bin 653 olduğunu belirterek, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla akranları ile birlikte aynı sınıfta eğitimlerini sürdüren özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için eğitim kuramlarında destek eğitim odalarının açıldığını kaydetti.

        "Özel Çocuklara Özel Materyaller" projesi kapsamında destek eğitim odalarına materyal gönderimleri yapıldığını ifade eden Tekin, şu bilgileri paylaştı: "Kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim gören öğrencilerimiz için matematik, hayat bilgisi, fen bilgisi, Türkçe, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri kazanmalarıyla ilgili toplam 8 bin sayfa, 33 kitaptan oluşan bir set hazırlanmıştır. Söz konusu setin basımı yapılarak 81 il milli eğitim müdürlüklerine gönderilmiştir. Ayrıca 'orgm.meb.gov.tr' web sayfasından dijital olarak yayımlanmıştır. Her yıl düzenli olarak talep edilmesi halinde öğrencilerimize gönderilmektedir. Bakanlığımızca kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamalarını desteklemek, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik farkındalık oluşturmak, çocuklarımıza küçük yaştan itibaren birlikte yaşama kültürü aşılamak, okuma sevgisi kazandırmak ve farklılıklara saygı göstermenin önemini vurgulamak amacıyla 'Özel Sokağın Çocukları' zenginleştirilmiş hikaye seti hazırlanmıştır. Dostluğun, yardımlaşmanın, komşuluk ilişkilerinin ve birlikte yaşama kültürünün en güzel örneklerinin sunulduğu, zenginleştirilmiş bu hikaye setinde 5 hikaye kitabı, 5 animasyon filmi ile jenerik dahil 6 şarkı yer almaktadır. Set içeriğindeki tüm kitapların basılı halinin yanı sıra görme ve işitme yetersizliği olan bireylerin de yararlanması için sesli betimleme ile Türk İşaret Dili desteği sunacak şekilde web sitesi de hazırlanmıştır. Set 'https://orgm. meb.gov.tr/ozelsokagincocuklari' adresinde yayımlanmıştır."

        Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi kapsamında özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin eğitimlerinin kalitesinin artırılması amacıyla 10 yetersizlik alanında 5 bin 694 öğretmene hizmet içi eğitim verildiğini açıklayan Tekin, bu öğretmenlerden 494'üne eğitici eğitimi verildiğini belirtti.

        Tekin, Bakanlığa bağlı okullarda görev yapan öğretmenler ile okul yöneticilerine yönelik "Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri" çerçeve programından 69 bin 308 öğretmenin faydalandığını bildirdi.

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