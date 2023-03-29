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Bu yazı içerisinde ne bulacaksınız? Kaynarca Marmaray durağı nerede? Ayrıca Marmaray Kaynarca istasyonu nasıl gidilir? Bunu da öğreneceksiniz.

Hemen okuyun!

Kaynarca Marmaray Durağı Nerede?

Öncelikle yol tarifi yaparak başlayalım. Eğer Kaynarca Marmaray durağına gitmek istiyorsanız ama nerede olduğunu bilmiyorsanız, ulaşım hattı olarak otobüs kullanabilirsiniz. Kaynarca metro istasyonu, İstanbul’un Anadolu Yakasında, Pendik ilçesinde yer alıyor. Aslında Pendik’in bir mahallesi olan Kaynarca durağı da oldukça işlek.

Bu sebeple de Kaynarca Marmaray durağı yol tarifi aslında önemli bir konu.

Pendik’e gitmek isteyenler Kaynarca durağında inebilirler. Buraya ulaşmak için de şu hatlara binebilirsiniz:

- KM 18

- 132 P

- KM 27

- KM 37

- E-10

- 133 AK

- 133 KT

- E-9

- MR 60 gibi hatları takip edin.

Bulunduğunuz saatle onların kalkacağı saatlere bakın ve aynı zamanda sefer aralıklarını da dikkate alın. Kaynarca Marmaray aslında Sabiha Gökçen’e de fazlasıyla yakın. Aralarında 12 kilometre bulunuyor ve bu sebeple de Marmaray kullanarak Sabiha Gökçen’e ulaşabilirsiniz. Sabiha Gökçen’den de Marmaray ile istediğiniz yere gidebilirsiniz.

Kaynarca Marmaray Durağından Kaç Dakikada Bir Tren Geçiyor?

Marmaray seferleri belli saatlerde ayarlanıyor ve 15 dakikada bir geçiyor. Buna ek olarak eğer Gebze-Halkalı yönüne hareket eden Marmaray hattına binecekseniz Kaynarca durağında inebilirsiniz. Ama diğer hatlarda farklı yönlere gidebilirsiniz.

Genel olarak bakıldığında Kaynarca, merkezi bir yerde bulunuyor. Her durak arası 2 ya da 3 dakika sürebiliyor. Bu yüzden de mesafelerinizi ve zamanlamanızı ona göre ayarlayabilirsiniz.

Kaynarca Marmaray istasyonuna nasıl gidilir sorusunu cevaplandırdıktan sonra bir diğer önemli konuya geçebiliriz.

Marmaray Durakları Hangileri?

Eğer yabancıysanız ve Marmaray’a ilk kez binecekseniz o zaman hatların isimlerini ve hangi duraklardan geçtiğini de bilmelisiniz.

Marmaray Halkalı- Gebze istikameti durakları:

- Halkalı, Mustafa Kemal, Küçükçekmece, Florya, Florya Akvaryum, Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy, Bakırköy, Yenimahalle, Zeytinburnu, Kazılıçeşme, Yenikapı, Sirkeci, Üsküdar, Ayrılıkçeşmesi, Söğütlüçeşme, Feneryolu, Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı, Küçükyalı, İdealtepe, Süreyya Plajı, Maltepe, Cevizli, Atalar, Başak, Kartal, Yunus, Pendik, Kaynarca, Tersane, Güzelyalı, Aydıntepe, İçmeler, Tuzla, Çayırova, Fatih, Osmangazi, Darıca, Gebze.

Marmaray Ataköy- Pendik istikameti durakları:

- Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazılıçeşme, Zeytinburnu, Yenimahalle, Bakırköy, Ataköy.

Buna ek olarak son bir Marmaray hattı daha bulunuyor. Onun da duraklarını sizlerle paylaşalım.

Pendik- Zeytinburnu istikameti durakları:

- Pendik, Yunus, Kartal, Başak, Atalar, Cevizli, Maltepe, Süreyya Plajı, İdealtepe, Küçükyalı, Bostancı, Suadiye, Erenköy, Göztepe, Feneryolu, Söğütlüçeşme, Ayrılıkçeşmesi, Üsküdar, Sirkeci, Yenikapı, Kazılıçeşme, Zeytinburnu.

Kaynarca Marmaray Durağı Ücretleri

Marmaray ücretleri değişiyor. Genel bir tarife bulunuyor ve gittiğin kadar öde yöntemiyle kaç durak gittiyseniz kalan bakiye hesabınıza aktarılıyor. Böylece uzun yolculuk yapmayacaksanız çok fazla para almayacak. Tam basıyorsanız en uzun mesafe 21,90 TL’dir ve öğrenci basıyorsanız da uzun mesafede toplam 9,90 TL alacak.

Bunları göz önünde bulundurarak istediğiniz yerde binebilirsiniz ve istediğiniz yerde inebilirsiniz. Kaynarca Marmaray durağı nerede ve yol tarifi nasıldır sorularının cevaplarını artık net bir şekilde biliyorsunuz. Bunları unutmayın ve gittiğiniz zaman hatırlayın. En azından kaybolmazsınız ve gereksiz yere zaman da harcamazsınız.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos