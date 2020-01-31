Kaymakamlık kamu kurumlarından biri olarak ilçelerde halka kamu hizmeti veren en yüksek mercidir. Kaymakam, görev yaptığı ilçenin genel yönetiminden sorumlu olan, devleti ilçede temsil eden, ilçenin en büyük devlet görevlisidir. Kaymakamlık ise devletin ilçede temsil edildiği yerdir.

Özellikle ilçeler ve büyükşehir ilçelerinde yaşayan vatandaşların pek çok işlemini gerçekleştirmek için ziyaret ettiği Kaymakamlıkların mesai saatleri nedir. Kaymakamlık kaçta açılır kaçta kapanır?

KAYMAKAMLIK MESAİ SAATLERİ

Kaymakamlıklar hafta içi her gün sabah saat 08.30'da mesaiye başlar. Akşam saat 17.00'ye kadar mesaiye devam eder.

Kaymakamlıkta öğle arası saat 12.30'dan 13.30'a kadar hizmet verilmemektedir. Kaymakamlık çalışanları bu 1 saatte yemek ve öğle molası vermektedirler.

Kaymakamlıklar resmi tatillerde, dini bayramlarda, hafta sonlarında hizmet vermemektedir.