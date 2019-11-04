Kayıt süresi uzatıldı

Anadolu Üniversitesi'nin Film Yapımı e-Sertifika Programları'na kayıt süresi, yoğun talep üzerine 8 Kasım'a kadar uzatıldı. 'Şimdi Sıra Sende' mottosuyla 'Ustasından Öğren' başlığıyla geliştirilen Film Yapımı e-Sertifika Programları'nda dersleri kendi alanlarında yetkin sinemacılar verecek. Katılımcılar, kendi alanlarında üst düzey deneyimli sinemacıların eğitmenliğinde verilecek derslerden sonra sınava girip sertifika alacak.

Böylelikle Film Yapımı e-Sertifika Programları'ndan eğitim gören kişiler, 11 dalda TV ve sinema sektöründe yer alabilecek.

Ders verecek sinemacılar;

Kıvanç Baruönü: Yönetmenlik

Pelin Ekinci Kaya: Film Yapımcılığı

Burak Aksak: Senaryo Yazımı

Uğur İçbak: Görüntü Yönetmenliği

Deniz Göktürk Kobanbay: Sanat Yönetmenliği & Dekor

Suzan Kardeş: Saç ve Makyaj Tasarımı

Emre Erdem: Afiş Fotoğrafçılığı ve Film Afişi Tasarımı

Gülümser Gürtunca: Kostüm Tasarımı

Levent İntepe: Ses ve Ses Tasarımı

Ömer Özgür: Film Müziği

Çağrı Türkkan: Kurgu

Kurgu programı içindeki 'Renk Tasarımı' adlı bölüm, renk tasarımcısı Bora Gökşingöl tarafından anlatılacak