Gelir İdaresi Başkanlığı, sahada yürüttüğü yaygın ve yoğun denetimler sonucunda, geçen yıl kayıt dışı çalıştığını tespit ettiği 37 bin 319 kişinin vergi mükellefi olmasını sağladı.
Yapılan derlemeye göre, Başkanlık, geçen yıl sahada hedef bazlı vergi incelemelerini artırdı.
Buna göre, 2019'da mükellefler nezdinde 443 bin 901 vergi denetimi gerçekleştirildi. Önceki yıl ise söz konusu denetim sayısı 205 bin 684 olmuştu.
Bu kapsamda, 2018'de kayıt dışı çalıştığı tespit edilen 29 bin 516 kişi için yeni mükellefiyet tesis ettirilirken bu sayı geçen yıl 37 bin 319 kişiye çıktı.
Denetim uzmanları, 2019'da 4 bin 49 iş yerinde de fiili hasılat denetiminde bulundu ve 26 bin 672 nakliye aracı nezdinde fiili denetim yapıldı. Önceki yıl ise fiili hasılat denetimi sayısı 2 bin 128, nakliye aracı fiili denetim sayısı ise 22 bin 692 olarak gerçekleşmişti.
2018'de toplam denetim sayısı 26 bin 20, kesilen usulsüzlük cezası tutarı ise 75 milyon 738 bin 130 lira olmuştu.
Geçen yıl ise toplam denetim sayısı 511 bin 941'u bulurken bu denetimler sonucunda 172 milyon 904 bin 114 liralık usulsüzlük cezası kesildi.
İŞ YERLERİNDE YOKLAMA YAPILDI
Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri yaygın ve yoğun denetim çalışmaları yanında iş yerlerine yönelik yoklama faaliyetinde de bulundu.
Bu kapsamda, geçen yıl 2 bin 177'si denetim, 1973'ü de yoklama faaliyetleri kapsamında olmak üzere 4 bin 150 işçinin kayıt dışı çalıştığı belirlendi.
Kayıt dışı çalıştığı tespit edilen işçi sayısı, 2018'de ise 1638 olmuştu.
İdarenin yürüttüğü faaliyetler sonucunda, 2019 sonu itibarıyla faal mükellef sayısı 5 milyon 891 bin 369 oldu. Bu mükelleflerin 4 milyon 854 bin 297'u gerçek kişilerden oluştu.
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