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Kayıp olarak aranan kişinin cansız bedeni bulundu

Çorum'da, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan torna ustası Oğuzhan Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Giriş: 06.01.2023 - 19:31 | Güncelleme: ABONE OL
Kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
İHA

Çorum'da, kayıp olarak aranan Oğuzhan Tatar (34) ölü bulundu.

Dün Çomar Barajı'nda bir kişiyi asılı halde gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybettiği tespit edilen kişinin, ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Oğuzhan Tatar (34) olduğu belirlendi.

Tatar'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen Tatar'ın cenazesi, Cuma namazına müteakip Beyler Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

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