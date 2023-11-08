Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
3 Kasım Cuma günü İstanbul'daki evinden çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Kayıp öğretmenin cenazesi, evinin yakınlarındaki derede bulundu. Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
İstanbul Silivri'deki Gümüşyaka Merkez mahallesinde bulunan evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı.
YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU
DHA'da yer alan habere göre yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı.
CENAZESİ DEREDEN ÇIKARILDI
Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.