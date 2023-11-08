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        Haberler Gündem 3. Sayfa KAN DONDURAN OLAY | İstanbul'da kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Son dakika haberler

        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!

        3 Kasım Cuma günü İstanbul'daki evinden çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı. Kayıp öğretmenin cenazesi, evinin yakınlarındaki derede bulundu. Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:11 Güncelleme: 08.11.2023 - 12:57
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        Kayıp öğretmenin cenazesi derede bulundu! Kan donduran olay!
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        İstanbul Silivri'deki Gümüşyaka Merkez mahallesinde bulunan evinden 3 Kasım Cuma günü çıkan öğretmen Hasan Sezer'den bir daha haber alınamadı.

        YAKINLARI KAYIP İHBARINDA BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekipleri Hasan Sezer'i arama çalışması başlattı.

        CENAZESİ DEREDEN ÇIKARILDI

        Sezer'in cenazesi evinin yakınlarındaki Kula deresinde bulundu. Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri kayıp öğretmenin cenazesini dereden çıkardı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Öğretmen Hasan Sezer'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
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