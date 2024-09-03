Kayıp Narin bulundu mu? Bakan Tunç'tan yeni açıklama: Narin'in amcası neden tutuklandı?
Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü günde devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aynı zamanda küçük kızın yaşadığı kırsal Tavşantepe Mahallesi muhtarı da olan amcası Salim Güran, dün "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı. Narin'i arama çalışmaları ve soruşturmaya ilişkin son açıklama ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Bakan Tunç, amca Salim Güran'ın şüphe üzerine tedbiren tutuklandığını söyledi.
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 14'üncü gününde sürüyor.
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Soruşturma kapsamında ilk olarak Narin Güran'ın 18 yaşındaki ağabeyi E. Güran kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı.
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince ağabey serbest bırakıldı.
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NARİN'İN AMCASI TUTUKLANDI
Narin'i arama çalışmalarının 11'inci gününde yeni gözaltı haberi geldi.
Soruşturma kapsamında Narin'in amcası ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı olan Salim Güran gözaltına alındı.
Amca Salim Güran çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Kasten öldürme" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.
Tutuklanan Salim Güran'nın avukatı karara tepki gösterdi. Güran'ın avukatı Seda Toğrul, yazılı açıklamasında ortada Narin'e ait bir cesedin bulunmadığı halde "Kasten öldürme" suçundan sevkinin hukuka aykırı olduğunu belirtti.
Toğrul, "Tutuklama kararına adli kontrol şartıyla serbest kalması yönünde itirazda bulunacağız. Masumiyet karinesi ve lekelenmeme hakkı kapsamında bu açıklama zorunluluğu doğmuştur. Gizlilik kararı olması nedeni ile şimdilik bunu söyleyebiliriz" dedi.
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NARİN'İN AMCASI NEDEN TUTUKLANDI?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katıldığı canlı yayında Narin'in amcasının neden tutuklandığı sorusuna şu şekilde yanıt verdi:
"Burada sadece kasten öldürme şüphesi değil, yanı sıra kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç bakımından kuvvetli şüphe olduğu kanaatine vardığı için Sulh Ceza Hakimliği tutuklama kararı verdi. Kasten öldürme şüphesi de var yargıda, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma şüphesi de var. Her iki suç yönünden soruşturma yürütülüyor. Tabii sağ salim bulunduğu zaman zaten kasten öldürme suçu gerçekleşmemiş olur. Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçuyla ilgili şüphe devam ederse o yine yargının takdirinde olan bir husus. Soruşturmanın kapsamlı bir şekilde yürütülmesi bakımından bu iki suç yönünden tutuklamaya sevk edildi."
Soruşturmada diğer delillerin toplanmasıyla ilgili çalışmaların da sürdüğünü aktaran Tunç, "Gerek adli tıp, gerek diğer çalışmalar devam ediyor." dedi.
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NARİN’İ ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM
Narin Güran'ı arama çalışmaları da aralıksız sürüyor. Ekipler şimdiye kadar olay günü bölgeden geçen 150 aracın sorgulamasını yaptı. 7 iz takip köpeğiyle 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı. Çalışmalara helikopterle havadan destek verildi. Mahalledeki evlerde de arama yapıldı. 130 kişinin ifadesine başvuruldu.
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Komandolar arazide ve mısır tarlalarında yaptıkları çalışmalarda buldukları elbise ve bez parçalarını delil olarak alıp, incelenmek üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.
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Arama çalışmaları köye 2 kilometre mesafedeki sulama kanalına yakın noktada yoğunlaştırıldı.
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TERLİKLER NARİN'E AİT ÇIKMADI
Arama çalışmalarında 22 Ağustos’ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede iki farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi.
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SON GÖRÜNTÜLERİ OKULUN GÜVENLİK KAMERASINDA
Ayrıca Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Okulun 21 Ağustos'ta saat 15.15'teki güvenlik kamerası görüntülerinde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp tepe yolunu kullanarak, evine doğru gittiği yer aldı.
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