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İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden Tahir ve Fatma Abo'nun 6 çocuğundan biri olan Harun’dan haber alamayan aile polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Meral Yıldız’ın haberine göre, 13 gündür kayıp olan Harun’un bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü seferber oldu.

Kayıp bilgisi üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, kayıp çocuğun bulunmasına için arkadaşları ile görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda Abo’nun gidebileceği yerler, cadde ve sokakları arayan polisler sokak ve caddelerde bulunan iş yerlerine ait güvenlik kameraları ve MOBESE görüntülerini inceledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 13 gündür kayıp olan Harun Abo, polisler tarafından 9 Kasım tarihinde Van’ın İpekyolu İlçesi Bahçıvan Mahallesinde bulunan bir internet kafede bulundu.

Çocuk Şube Müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Oğluna kavuşan anne Abo ise çocuğunu bulan polislere teşekkür etti.