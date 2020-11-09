13 gündür kayıp oğlunu arıyor!

Meral Yıldız’ın haberine göre, İpekyolu ilçesinde yaşayan Tahir (60) ve Fatma Abo’nun (42) 6 çocuğundan biri olan Harun’dan (16),13 gündür haber alınamıyor.

Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birinci sınıf öğrencisi olan Abo, aynı zamanda kendi mahallelerinde çalışan bir minibüste de muavin olarak çalışıyordu. 13 gün önce ablasına gelerek para isteyen Abo, istediğini alamayınca küserek evden ayrıldı.

SOKAKLARDA OĞLUNU ARIYOR

Kaybolan çocuğunu her yerde arayan anne Fatma Abo, kentin en işlek noktalarındaki vatandaşlara giderek oğlunu soruyor. Elinde oğlunun fotoğrafı ile sokaklarda dolaşan anne Abo, 13 gündür oğlundan bir ize rastlamazken, polise kayıp başvurusunda bulundu.

16 YAŞINDAKİ GENÇ 13 GÜNDÜR KAYIP

Anne Fatma Abo, küserek evden ayrılan çocuğundan haber alamadığını ifade ederek, oğlunu her yerde aradığını söyledi. Abo, “16 yaşındaki oğlum Harun şu an kayıp. Her yere başvurdum ve oğlumdan haber alamıyorum. Ne olur, kim görmüşse bize haber versin. Oğlum minibüs muaviniydi. O gün gelip ablasından para istedi. Ablası para vermeyince küsüp gitti ve bir daha da gelmedi. Oğlum tam 13 gündür kayıp. Harun’u her yerde arıyoruz ama hiçbir haber yok” şeklinde konuştu.