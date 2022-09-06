Orijinal ismi Gone Girl olan ve Türkçe’ye “Kayıp Kız” olarak çevrilen gerilim filmi, bu akşam televizyonda ilk kez ATV ekranlarında yayınlanacak. Başrolleri Ben Affleck ve Rosamund Pike tarafından paylaşılan Kayıp Kız filminin yönetmen koltuğunda David Fincher oturuyor. Peki, başrollerine birçok ödül kazandıran 2014 yapımı Kayıp Kız filminin konusu nedir, Kayıp Kız filminin oyuncuları kimlerdir? İşte, Kayıp Kız filmi ve tüm detayları…
KAYIP KIZ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Ortabatı Amerika Birleşik Devletleri'nde geçen hikâyede gizemli bir şekilde karısı kaybolan bir adam kısa bir sürede şüpheleri üzerine çekmektedir. Filmde sahtekarlık, medya, ekonominin evlilik üzerine etkilerini ve insanların birbirlerini algılamaları incelenmektedir.
KAYIP KIZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?
Ben Affleck - Nicholas “Nick” Dunne, bir öğretmen
Rosamund Pike - Amy Elliott Dunne, Nick'in kayıp karısı
Neil Patrick Harris - Desi Collings, Amy'nin eski zengin sevgilisi
Tyler Perry - Tanner Bolt, Nick'in avukatı
Carrie Coon - Margot "Go" Dunne, Nick'in ikiz kız kardeşi
Kim Dickens - Dedektif Rhonda Boney, Amy'nin ortadan kaybolmasıyla ilgili baş dedektif
Patrick Fugit - Polis Memuru James Gilpin, Boney'in ortağı
Missi Pyle - Ellen Abbott, Nancy Grace'e dayanan bir TV sunucusu
Emily Ratajkowski - Andrea “Andie” Fitzgerald, Nick'in metresi ve öğrencisi
Casey Wilson - Noëlle Hawthorne, Nick ve Amy'nin komşusu
Lola Kirke - Greta, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı genç bir kadın
Boyd Holbrook - Jeffrey “Jeff”, Amy'nin Ozarks kamp alanında tanıştığı çapkın bir adam
Lisa Banes - Mary Elizabeth “Marybeth” Elliott, Amy'nin annesi
Sela Ward - Sharon Schieber, TV sunucusu
Scoot McNairy - Thomas “Tommy” O'Hara, Amy'nin eski bir erkek arkadaşı
Scott Takeda - TV Yapımcısı
David Clennon - Randall “Randy” Elliott, Amy'nin babası
Kathleen Rose Perkins - Shawna Kelly
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