Kayıp çift, 'Sesimi duyan var mı' anonsuyla donmaktan kurtarıldı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgeye ulaşan ekipler siren çalarak ve 'Sesimi duyan var mı?' anonsları yaparak, Naciye ve Mustafa Akın çiftinin sığındıkları noktayı tespit etti.

Saat 19.00 sıralarında Naciye Akın, kucağına aldığı 2 kuzusu ve horozuyla birlikte bir ağaca yaslanmış halde bulundu. Ekipler Naciye Akın ile kuzuları ve horozunu aldı.