Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!

Kayınvalidesini öldürmüştü! 18 bıçak darbesinin nedeni belli oldu!
Yozgat'ta, 31 yaşındaki Yıldıray Okhan, tartıştığı kayınvalidesi 60 yaşındaki Kudret Polat'ı defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Kavganın, kayınvalide Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine çıktığı öğrenildi
Yozgat'ta Yıldıray Okhan (31), önceki gün gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti.
YANINDAKİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ
DHA'daki habere göre ikili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı.
HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.
KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI
Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
250 BİN TL ALACAĞINI İSTEMİŞ
Yaşanan tartışmanın kayınvalide Kudret Polat’ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı.
18 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ
Bu arada Polat’ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.