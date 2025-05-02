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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Kayınvalidesini öldürmüştü! 18 bıçak darbesinin nedeni belli oldu!

        Yozgat'ta, 31 yaşındaki Yıldıray Okhan, tartıştığı kayınvalidesi 60 yaşındaki Kudret Polat'ı defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Kavganın, kayınvalide Polat'ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine çıktığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.05.2025 - 08:30 Güncelleme: 02.05.2025 - 10:24
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        Kayınvalidesini 18 kez bıçaklamıştı! Cinayette sır perdesi aralandı!
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        Yozgat'ta Yıldıray Okhan (31), önceki gün gece saatlerinde kayınvalidesi Kudret Polat'ın (60) Eskipazar Mahallesi'ndeki evine gitti.

        YANINDAKİ BIÇAKLA ÖLDÜRDÜ

        DHA'daki habere göre ikili arasında borç meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Yıldıray Okhan, yanındaki bıçakla kayınvalidesini yaraladı.

        HASTANEYE KALDIRILDI KURTARILAMADI

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Polat, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi'nde kurtarılamadı.

        KATİL DAMAT GÖZALTINA ALINDI

        Yıldıray Okhan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        250 BİN TL ALACAĞINI İSTEMİŞ

        Yaşanan tartışmanın kayınvalide Kudret Polat’ın, damadına borç olarak verdiği 250 bin lirayı istemesi üzerine kaynaklandığı ortaya çıktı.

        18 BIÇAK DARBESİ VURMUŞ

        Bu arada Polat’ın yapılan otopsisinde vücudunda 18 bıçak darbesi olduğu saptandı.

        TOPRAĞA VERİLDİ

        Kudret Polat'ın cenazesi, Çapanoğlu Büyük Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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        #Yozgat
        #Son dakika haberler
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