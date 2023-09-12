Trabzon'da taş ocağında meydana gelen heyelan kamerada!
Trabzon'da korku dolu anlar yaşandı. Olayda bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Dik yamaçtan yola doğru düşen kaya parçalanın yuvarlandığı anlar görüntülendi
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Trabzon'da kullanılmayan taş ocağında meydana gelen heyelan sonucu dik yamaçtan kopan kaya parçalarının düştüğü anlar ile çevredekilerin yaşadığı panik, cep telefonu ile görüntülendi.
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DHA'nın haberine göre Maçka ilçesi Ocaklı Mahallesi'ndeki kullanılamayan taş ocağında, dün akşam saatlerinde heyelan meydana geldi.
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Dik yamaçtan kopan büyük kaya parçaları, taş ocağında ve mahalle yolunda hasara yol açtı.
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Bu sırada yoldan geçenler büyük panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Görüntülerde; yamaçtan kopan kaya parçalarının hızla yola savrulduğu, çevreyi toz bulutunun sardığı, civardaki vatandaşların da koşarak bölgeden uzaklaştıkları yer aldı.
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