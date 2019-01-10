Mustafa Uc'un haberine göre, Elazığ'ın Ağın ilçesine bağlı Bademli köyü sınırları içerisinde yaklaşık 100 kaya mezarı bulunuyor. Köyün Kesmece, Kombaşı, Ören ve Seki mevkilerinde bulunan kaya mezarları, Ağın ilçesinin önemli tarihi mirasları arasında yer alıyor. Kaya mezarlarının bulunduğu bölge Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğünce birinci derece SİT alanı ilan edildi. Her biri farklı boyutlarda olan kaya mezarlarının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

Yetkililerden öğrendiği bilgileri aktaran muhtar Rıza Gündüz, Bademli köyünün Romalılar döneminde aktif bir yaşam merkezi olduğunu ve o dönem hayatını kaybeden insanların kaya mezarlıklarına defnedildiğini belirtti. Gündüz, "Kaya mezarları Roma döneminde yapılmış. Bu mezarların Roma döneminde aile mezarlığı olduğu söyleniyor. Her ailenin bir kaya mezarlığı olduğu söyleniyor. Buraların turizme açılmasını istiyoruz" dedi.





DEFİNECİLERİN HEDEFİ

Kaya mezarlarının definecilerin hedefinde olduğunu belirten Gündüz "Defineciler çok. Birini kovalıyoruz diğeri geliyor. Hangisiyle mücadele edeceğimizi biz de şaşırdık. Bunlara karşı bir önlem alınması lazım. Geçen günlerde bir mezarı kazmışlar. Birçok yerde de kazı yapılmış" diye konuştu.





KAYMAKAM CIDIROĞLU: "BÖLGENİN TURİZME KAZANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTIK"

Ağın Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, tarihi kaya mezarlarının korunması ve turizme kazandırılması için çalışma başlattıklarını aktardı.

Kaya mezarlarının Ağın ilçesi için tarihi bir miras olduğunu aktaran Fatih Cıdıroğlu, "Ağın Kaya Mezarları Milattan Önce Roma dönemine dayanıyor. Burası bizim SİT alanı içerisinde bir bölgemiz. Sikke ve yazılı taşların incelenmesinden buranın Roma döneminde eski Urartu kaya mezarlarını andırdığı görülüyor. 2 ila 2,5 metrekare genişliğinde kaya mezarları. 90X60 ebatında. Bu mezarların bazılarında birbirine açılan delikler de mevcut. Şu an kaya mezarları koruma altında. Turizme kazandırılması bakımından çalışmalarımız devam ediyor. Buranın yollarının yapılması için çalışma yapıyoruz. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da katkılarıyla o bölgenin turizme açılması amacıyla restorasyon, bakım ve çevre düzenlemelerini yapacağız" dedi.



