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        Haberler Magazin 'Kavak Yelleri'nin 'Efe'si ile 'Deniz'i Dağhan Külegeç ve İbrahim Kendirci, yıllar sonra bir araya geldi - Son Dakika Magazin Haberleri

        'Kavak Yelleri'nin 'Efe'si ile 'Deniz'i yıllar sonra yeniden bir arada

        Bir döneme damgasını vuran gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nde 'Efe' ve 'Deniz' karakterlerine hayat veren Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, yıllar sonra bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2024 - 08:34 Güncelleme: 17.09.2024 - 08:41
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          2007 - 2011 yılları arasında ekrana gelen gençlik dizisi 'Kavak Yelleri'nin oyuncuları Dağhan Külegeç ile İbrahim Kendirci, aynı karede buluştu.

        • 2

          Dizide iki yakın arkadaşları canlandıran ve proje bittikten sonra da arkadaşlıklarını devam ettiren Dağhan Külegeç (Efe) ile İbrahim Kendirci (Deniz), yıllar sonra yeniden bir araya geldi.

        • 3

          Dağhan Külegeç, İbrahim Kendirci ile özçekimi "Naber Deniz?" notuyla yayımladı. İkili, yıllar içerisindeki değişimleriyle dikkat çekti.

        • 4

          Öte yandan Dağhan Külegeç, kariyerine oyuncu olarak devam ederken, İbrahim Kendirci ise ekranlardan uzaklaşıp sevenlerinin karşısına müzisyen kimliği ile çıkıyor.

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