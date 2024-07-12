Katy Perry ile Orlando Bloom İtalya tatilinde
Ünlüler dünyasının gözde çifti; Katy Perry ile Orlando Bloom, 4 yaşındaki kızları Daisy ile birlikte Sardunya Adası'ndaki tatillerinde görüntülendi
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Şarkıcı Katy Perry ile oyuncu Orlando Bloom çifti, İtalya tatilinde görüntülendi.
Ünlü çift, İtalya'nın ünlü tatil adası Sardunya'ya gitti.
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Çiftin birkaç gün boyunca güneşlenirken ve denize girerken fotoğrafları çekildi.
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47 yaşındaki Orlando Bloom, Porto Cervo bölgesinde denize girerken fotoğraflandığında, bir hayli formda hali dikkat çekti.
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4 yaşındaki kızları Daisy de Katy Perry ile Orlando Bloom'a eşlik etti.
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Bu fotoğraflar; Orlando Bloom'un 8 yıl önce çıplak halde kano sürerken görüntülenmesinin ardından ailece ilk tatil fotoğrafları oldu.
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Öte yandan 39 yaşındaki Katy Perry, uzun zamandır beklenen altıncı albümü '143'ten ilk şarkısı 'Woman's World'ü yeni yayımladı.
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