Anne olmak için geri sayıma başlayan dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry, Instagram'dan Türk oyuncu Afra Saraçoğlu'nun verdiği pozu beğendi.

Saraçoğlu'nun hayranları, geçtiğimiz günlerde oyuncunun arabanın içinde verdiği bir poza, Perry'nin Daisies (Papatyalar) şarkısına ait olan görselin maske filtresini uyguladı.

Afra Saraçoğlu'nun takipçileri, fotoğrafı fan sayfalarında paylaşarak Katy Perry'in dikkatini çekmek ve kareyi beğendirmek için çaba sarf etti. Bir süre sonra Perry, Saraçoğlu'nun pozuna kayıtsız kalmadı.

Bunun üzerine Afra Saraçoğlu da, hayranlarına teşekkür etmeyi ihmal etmedi.