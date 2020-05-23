"BİR ÇOCUK TARAFINDAN UYANDIRILMAYA ALIŞIK DEĞİLİM"

Çocuklar benim müziğimi çok seviyor ve ilgi gösteriyorlar. Bu yüzden onlara alışkınım ama sabah erken saatte bir gözlerini bana dikmiş bir çocuk tarafından uyandırılmaya alışkın değilim.